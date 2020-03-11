Пьяный мужчина катался по Слониму на угнанной машине

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11 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Слониме задержали пьяного водителя за рулем чужой машины. Об этом БЕЛТА сообщили отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома. Ночью 8 марта сотрудники ГАИ обратили внимание на белый "Фольксваген". Подозрения подтвердились - водитель был пьян. В выдыхаемом воздухе зафиксировано 1,2 промилле. Кроме того, выяснилось, что 41-летний мужчина управлял чужой машиной. Вскоре установили и реального владельца авто. Выяснилось, что он в этот момент находился в Минске. Машина же была припаркована у дома. При этом хозяин не закрыл двери, а ключи положил в бардачок. Угонщик нашел открытую машину, без труда ее завел и поехал кататься. Произошедшему дана правовая оценка. Автомобиль вернут владельцу. Между тем, в милиции еще раз напоминают владельцам авто о более бережном отношении к собственном имуществу. Случаи угонов из-за того, что владелец оставляет машину открытой или забывает ключи в замке зажигания, в регионе не единичны.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!