Пьяный пешеход попал под колеса авто в Минском районе

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе произошло ДТП с участием нетрезвого пешехода, сообщили БЕЛТА в отделе ГАИ УВД Минского райисполкома.

По предварительной информации, около 20.30 на 42-м км автодороги Н9531 Смолевичи - Самохваловичи - Негорелое 36-летний водитель, уроженец Минского района, на автомобиле "Фиат" двигался со стороны деревни Стайки в направлении городского поселка Михановичи. Вблизи деревни Мацевичи в своей полосе движения мужчина сбил перебегавшего проезжую часть пешехода 1974 года рождения, жителя столицы, у которого в руках находился велосипед. Избежать наезда на пешехода не представилось возможным. После ДТП пешеход убежал в неизвестном направлении. В дальнейшем его задержали сотрудники ГАИ. Как выяснилось, пешеход получил телесные повреждения, с которыми был доставлен в учреждение здравоохранения.

На автомобиле "Фиат" установлена зимняя резина. Пешеход не был обозначен световозвращающими элементами в темное время суток, при движении по проезжей части дороги находился в состоянии алкогольного опьянения.

По факту аварии проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает: при движении по дороге в темное время суток и (или) при ее недостаточной видимости на велосипеде должны быть включены спереди фара (фонарь), излучающая белый свет, сзади - фонарь, излучающий красный свет. Велосипед должен иметь исправные тормозную систему, рулевое управление и звуковой сигнал, быть оборудован зеркалом заднего вида, спереди - световозвращателем белого цвета, сзади - световозвращателем (световозвращателями) красного цвета, а с каждой боковой стороны - световозвращателями оранжевого цвета.

Для предупреждения ДТП с участием велосипедистов и обеспечения безопасности других участников дорожного движения сотрудники ГАИ могут применить меру обеспечения административного процесса в виде наложения ареста на имущество (велосипед) до исполнения постановления о наложении административного взыскания в виде штрафа.-0-