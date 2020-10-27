Пьяный пинчанин угрожал милиционерам ножом

27 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Пинская межрайонная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 31-летнего мужчины, обвиняемого в угрозах применения насилия в отношении милиционеров. Такая информация опубликована на сайте Генеральной прокуратуры, сообщает БЕЛТА.
По материалам дела, вечером 12 августа мужчина грубо нарушил общественный порядок. Находившиеся рядом инспекторы ГАИ попытались его задержать, однако он оказал сопротивление: стал угрожать ножом. Позже свое поведение пинчанин связал с опьянением (1,8 промилле алкоголя в крови). Сказал, что не помнит деталей произошедшего, раскаялся.
Действия мужчины квалифицированы по ст.364 (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел) УК. Он находится под стражей.
В прокуратуре изучили уголовное дело, пришли к выводу о полном, всестороннем и объективном исследовании обстоятельств преступления.-0-