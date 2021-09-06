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06 сентября 2021, 16:36

Пьяный полочанин угнал эвакуатор и попал на нем в ДТП

Фото из архива
Фото из архива

6 сентября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Пьяный житель Полоцка ночью угнал эвакуатор и попал на нем в ДТП, сообщили БЕЛТА в УВД Витебского облисполкома.

Сообщение об аварии на одной из улиц Полоцка поступило в милицию 5 сентября в районе 01.00. Водитель рассказал, что несколько минут назад в него въехал эвакуатор. После аварии шофер попытался уговорить пострадавшего не обращаться к сотрудникам РОВД. Полочанин почувствовал, что собеседник пьян и не поддался на уговоры. Более того, мужчина узнал и саму технику, которая принадлежит его знакомому.

"Поняв, что договориться не получится, виновник ДТП оставил место происшествия. Искать его пришлось сотрудникам милиции. Заодно сыщики установили, что техника была угнана. Нашли подозреваемого в одном из полоцких общежитий. Мужчина был задержан и рассказал, что возвращался домой после посиделок. По дороге ему на глаза попался припаркованный эвакуатор. Он решил, что на нем добраться до жилья будет быстрее и угнал автомобиль. По дороге не справился с управлением и попал в аварию", - отметили в УВД.

Ночная поездка на чужом грузовике обернулись для ранее судимого жителя Полоцка возбуждением в отношении него уголовного дела.-0-

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