Пьяный таксист в Витебске врезался во внедорожник

26 ноября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Водитель такси, управляя легковым автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и столкнулся с внедорожником. Пострадал пассажир такси, сообщили БЕЛТА в отделении агитации и пропаганды УГАИ УВД Витебского облисполкома.

Авария произошла вечером 25 ноября по улице Воинов-Интернационалистов. Пьяный водитель такси "Фольксваген-Пассат" не справился с управлением автомобиля и столкнулся с внедорожником "Тойота-Хайлендер". В результате ДТП пассажир такси получил телесные повреждения, его госпитализировали и после оказания медицинской помощи отпустили домой.

По факту ДТП проводится проверка.

В 2018 году водители такси и маршруток на дорогах Витебской области совершили более 4 тыс. нарушений правил дорожного движения.-0-