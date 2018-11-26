Пьяный таксист в Витебске врезался во внедорожник

26 ноября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Водитель такси, управляя легковым автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и столкнулся с внедорожником. Пострадал пассажир такси, сообщили БЕЛТА в отделении агитации и пропаганды УГАИ УВД Витебского облисполкома.
Авария произошла вечером 25 ноября по улице Воинов-Интернационалистов. Пьяный водитель такси "Фольксваген-Пассат" не справился с управлением автомобиля и столкнулся с внедорожником "Тойота-Хайлендер". В результате ДТП пассажир такси получил телесные повреждения, его госпитализировали и после оказания медицинской помощи отпустили домой.
По факту ДТП проводится проверка.
В 2018 году водители такси и маршруток на дорогах Витебской области совершили более 4 тыс. нарушений правил дорожного движения.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3996 BYN
|2.402 BYN
|2.41 BYN
|USD
|2.105 BYN
|2.116 BYN
|2.12 BYN
|RUB
|3.208 BYN
|3.18 BYN
|3.192 BYN