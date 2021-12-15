Пьяный водитель на каршеринге протаранил автомобиль дорожной службы

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пьяный водитель на каршеринге минувшей ночью протаранил автомобиль дорожной службы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

20-летний водитель, управляя каршеринговым автомобилем, ехал по внутреннему кольцу МКАД со стороны улицы Притыцкого в направлении проспекта Победителей. На развязке МКАД с улицей Тимирязева он наехал сначала на технические средства организации дорожного движения, а затем на автомобиль дорожной службы, выполняющий работы и обозначенный всеми необходимыми знаками.

Прибывшие на место инцидента сотрудники отдела ГАИ Центрального РУВД Минска доставили виновника ДТП на освидетельствование, в ходе которого в организме молодого человека выявлено 2,06 промилле алкоголя.

В результате ДТП автолюбитель получил незначительные травмы. На месте происшествия его осмотрела бригада скорой медицинской помощи и отпустила. Проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает водителям, что садиться за руль, употребив спиртные напитки, категорически запрещено. Такими действиями вы не только нарушаете закон, но и подвергаете опасности как свою жизнь, так и жизнь окружающих людей.-0-