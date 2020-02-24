Пьяный водитель скрылся с места ДТП в Мостовском районе

24 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Мостовском районе пьяный водитель скрылся с места аварии, в которой пострадал его пассажир. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла вечером 23 февраля вблизи деревни Дашковцы Мостовского района. "Дэу" с пьяным водителем за рулем вылетел с дороги в кювет. Легковушка получила серьезные повреждения. Однако водитель не стал сообщать об этом правоохранителям. Он покинул место аварии, доставив разбитый автомобиль к дому.

"Мужчина, возможно, надеялся, что о происшествии никто не узнает, однако спустя несколько часов в больницу за медицинской помощью обратился его пассажир. Медики поняли причину повреждений и сообщили о произошедшем в милицию", - рассказали в ведомстве.

Сотрудники ГАИ выехали на место происшествия. Вскоре было установлено и местонахождение виновника аварии. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.-0-