Пьяный водитель снес два светофора в Минске

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске пьяный водитель снес два светофора, один из них упал на другую машину. Такую информацию в своем Telegram-канале опубликовало УГАИ ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

Авария произошла вечером 6 июля на ул.Плеханова. Водитель автомобиля "Ниссан" двигался со стороны ул.Якубова в направлении пр.Рокоссовского. "По предварительной информации, при повороте налево он не принял мер к снижению скорости, в результате чего наехал на два светофорных объекта. Один из них упал на остановившийся "Фольксваген". В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения. Пострадавших нет", - проинформировала старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Ленинского РУВД Минска Ангелина Волосарь.

Водитель автомобиля "Ниссан" прошел освидетельствование - концентрация паров алкоголя в выдыхаемом воздухе составила 2,46 промилле.

На месте происшествия работали сотрудники ОГАИ Ленинского РУВД Минска.-0-