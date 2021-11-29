Пьяный водитель в Новополоцке повредил 5 припаркованных авто

29 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Новополоцке водитель Peugeot повредил пять автомобилей, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Витебского облисполкома.

Инцидент произошел ночью 28 ноября. Пьяный водитель 1993 года рождения двигался на небезопасной скорости, не учел дорожные и погодные условия и столкнулся с припаркованными автомобилями. Водитель легковушки не пострадал.

Госавтоинспекция Витебской области призывает очевидцев сообщать о нетрезвых участниках дорожного движения в милицию. Звонок может спасти чью-то жизнь.-0-