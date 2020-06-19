Плантации дикорастущего мака уничтожили в нескольких районах Беларуси

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В нескольких районах Беларуси уничтожены плантации дикорастущего мака. Такую информацию разместила в Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

17 июня на пшеничном поле в Волковысском районе сотрудники наркоконтроля обнаружили 28 т дикорастущего мака. Работники сельхозпредприятия уничтожили наркосодержащее растение гербицидами. Плантации с маком также нашли и ликвидировали в Витебской области. Так, в Лепельском районе оперативники нашли дикий мак на 10 га земли, а под Полоцком его было скошено около 100 кг.

С наступлением летнего периода милиционеры уделяют особое внимание выявлению и уничтожению наркоплантаций. В 2019 году правоохранители выявили около 3,7 тыс. незаконных посевов, уничтожили более 153 т растительного зелья. Из незаконного оборота изъято 40 кг маковой соломы, почти 30 кг марихуаны и 18 кг семян мака.

В МВД отмечают, что эффективность работы по уничтожению наркотической сырьевой базы зависит и от активной гражданской позиции населения. "Если вы заметили места, на которых произрастают мак или конопля, следует проинформировать об этом органы внутренних дел или позвонить по телефону 102. Ваша помощь позволит своевременно устранить причины и условия, способствующие совершению противоправных деяний, связанных с незаконным оборотом наркотиков растительного происхождения. Если же вы обнаружили такие растения у себя на дачном участке - избавьтесь от них. Выращивание мака или конопли без цели сбыта наказывается штрафом, а за возделывание таких культур с целью сбыта грозит уголовная ответственность", - добавили в ведомстве.-0-