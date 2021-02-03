3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По подозрению во взяточничестве задержан преподаватель автошколы в Осиповичах. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

На 57-летнего мужчину вышли сотрудники ОБЭП районной милиции. Выяснилось, что он получил незаконное вознаграждение от учащихся двух групп, в которых вел занятия.

"В декабре курсанты должны были сдавать внутренний экзамен, чтобы получить свидетельство о прохождении обучения. Педагог решил воспользоваться ситуацией и заработать: за небольшое материальное вознаграждение гарантировал зачет. В итоге от желающих первой группы он получил Br120, вторая передала около Br200", - рассказали в МВД.

Следователи дали правовую оценку действиям мужчины и возбудили уголовное дело за получение взятки.-0-