26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. По уголовному делу о массовых беспорядках в Минске задержан активист "Европейской Беларуси". Такую информацию разместила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Речь идет о 39-летнем жителе столицы Максиме Винярском. Оперативники ГУБОПиК МВД выяснили, что осенью прошлого года он призывал людей выходить на митинги с БЧБ-символикой и оказывать активное сопротивление милиции. После того как многие организаторы массовых беспорядков были задержаны, мужчина стал скрываться от правоохранительных органов и вплоть до задержания из дома не выходил, продукты приносили родственники. Во время обыска в квартире задержанного изъяли компьютерную технику, телефоны, БЧБ-символику, наклейки и баллоны с аэрозольной краской.

Следователи дали правовую оценку действиям Максима Винярского. Он задержан.-0-