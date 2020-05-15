По вине нетрезвого водителя произошло лобовое столкновение машин в Могилевском районе

15 мая, Могилев /Корр. БЕЛТА/. По вине нетрезвого водителя произошло лобовое столкновение двух автомобилей вблизи деревни Шапчицы Могилевского района. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

"14 мая в 9.00 вблизи деревни Шапчицы 50-летний могилевчанин на автомобиле Mercedes-Benz ML320, совершая обгон, выехал на полосу встречного движения. Здесь машина столкнулась с Volkswagen Transporter, который двигался в попутном направлении и совершал поворот налево", - отметили в ГАИ.

В результате ДТП Mercedes съехал в кювет и перевернулся набок. В аварии пострадали две жительницы Могилева - пассажирки перевернувшейся машины, а также водитель Volkswagen. Они госпитализированы.

Во время аварии водитель Mercedes находился в состоянии алкогольного опьянения.-0-

Фото ГАИ УВД Могилевского облисполкома