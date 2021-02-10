Почти 10 кг насвая изъяли у жителя Гомеля

10 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. У жителя Гомеля изъяли почти 10 кг насвая, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

Утром 6 февраля оперативники наркоконтроля УВД и Советского РОВД Гомеля при поддержке ОМОНа задержали в областном центре 43-летнего местного жителя. У него обнаружили 50 пакетов некурительной табачной смеси массой более 1 кг.

Дома у гомельчанина изъяли пакет уже более чем с 8,5 кг насвая.

На жителя областного центра составили административный протокол по ч.2 ст.16.10 КоАП. Мужчина задержан.-0-