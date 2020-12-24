Почти 30 кг наркотиков изъяли из незаконного оборота в Гомельской области в этом году

24 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. С начала года в Гомельской области из незаконного оборота изъяли 29,3 кг наркотических средств и психотропных веществ, сообщил сегодня на заседании облисполкома начальник управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД облисполкома Дмитрий Чертков, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам начальника управления, количество изъятых наркотиков в регионе больше, чем в других областях страны. "Порядка 80% изъятого составляет марихуана. На долю синтетических психотропов, а их изъяли около 3 кг, приходится около 10%. Однако нужно учитывать, что разовая доза психотропа в ряде случаев не превышает 0,1 г", - обратил внимание он.

Дмитрий Чертков привел данные социсследования о том, что наркомания входит в десятку социальных проблем, наиболее волнующих белорусское общество. Он напомнил, что в 2014 году был принят декрет "О неотложных мерах по противодействию незаконному обороту наркотиков", а также областной и районные комплексы мероприятий. В результате за последние пять лет произошло некоторое оздоровление наркоситуации в регионе. "Последовательные меры позволили стабилизировать оперативную обстановку и своевременно реагировать на любые ее изменения. Так, более чем на 35% снизилось количество зарегистрированных наркопреступлений - с 1129 в 2015 году до 733 в 2019-м.Отмечается нисходящий тренд по количеству передозировок наркотиками и психотропами", - отметил представитель УВД.

Однако уровень наркоугрозы в Гомельской области по-прежнему высок. Об этом свидетельствует коэффициент преступности в расчете на 10 тыс. населения. В регионе в этом году он составляет 4,3 при среднереспубликанском 3,5.

За последние пять лет с развитием информационных технологий произошло и кардинальное перестроение наркорынка, а доступность услуг связи обеспечила свободное анонимное общение наркопотребиля и сбытчика, в том числе при помощи программ для мгновенного обмена сообщениями. "И если в 2015 году бесконтактный способ сбыта наркотиков лишь набирал обороты, то в настоящее время метод передачи наркотиков или психотропов "из рук в руки" является чуть ли не исключительным", - сказал Дмитрий Чертков.

В то же время органы внутренних дел владеют методами, которые позволяют идентифицировать и в короткие сроки задерживать преступников. Так, если в 2018 году в регионе задержали 15 причастных к организации и деятельности виртуальных наркоплощадок, то в 2019-м их было 37, в нынешнем - уже 50. И это без учета тех наркосбытчиков, которые задержаны по информации гомельской милиции в других областях, добавил начальник управления.

Также за последние годы пресечена деятельность 16 пронаркотических сайтов, 24 интернет-магазинов, заблокировано свыше 100 электронных кошельков, используемых для сбыта. Из незаконного оборота изъяли 7 кг психотропов, а это более 70 тыс. разовых доз.

"Кроме того, Гомельская область является единственной в республике, где к уголовной ответственности привлекали трейдеров, выступающих связующим звеном между интернет-магазином и наркопотребителем в вопросах обмена денежных средств", - подчеркнул представитель УВД.

Говоря о подростковой наркопреступности, Дмитрий Чертков констатировал значительное ее снижение. Если в 2015 году в места лишения свободы отправили 67 несовершеннолетних, то в январе-ноябре 2020-го - только двоих. И это заслуга всех субъектов профилактики, убежден он.

Первый заместитель председателя облисполкома Игорь Чеснок обратил внимание, что работу по противодействию незаконному обороту наркотиков, профилактику стоит проводить комплексно, и здесь ключевая роль в координации действий отведена руководителям территорий.-0-