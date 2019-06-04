Почти три десятка запрещенных орудий рыболовства изъяли у жителя Столинского района

4 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. У неработающего жителя деревни Оздамичи госинспекторы изъяли 29 запрещенных орудий рыбной ловли, сообщил БЕЛТА начальник Столинской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира Геннадий Сыса.
Браконьерские снасти были обнаружены при содействии сотрудников милиции. В хозяйственной постройке сельчанин хранил 25 жаков, три сети общей длиной 45 м, а также невод с длиной крыльев 9,5 м. Примечательно, что до этого мужчина в поле зрения инспекторов не попадал.
На владельца сетей составлен протокол об административном правонарушении по ст.15.36 (незаконные изготовление, приобретение, хранение или сбыт орудий добычи рыбы и других водных животных) КоАП. Мужчине грозит штраф в размере от 5 до 50 базовых величин (1 БВ - Br25,5) и конфискация запрещенных орудий рыболовства.
По словам начальника инспекции, только на минувшей неделе из водоемов в Столинском районе инспекторы изъяли четыре бесхозные сети общей длиной 78 м.-0-
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