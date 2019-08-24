Под Брестом дети ловили раков и нашли гранату времен войны

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Под Брестом дети пошли ловить раков и нашли в озере гранату, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию УВД Брестского облисполкома.

Накануне в дежурную часть Брестского РОВД позвонил мужчина и сообщил о находке. Правоохранители сразу выехали на место. Как оказалось, гранату мужчина забрал у мальчиков, которых подвозил в Брест. По дороге они рассказали, что во время ловли раков на озере Медное один из ребят наткнулся на металлический предмет и решил его достать из воды. В руках ребенка оказалась граната времен ВОВ. Ее вместе с уловом раков мальчики решили забрать домой.

Как только мужчина узнал, что у него в машине находится граната, он остановился, забрал опасную находку и отнес ее в лес на безопасное расстояние от проезжей части, о чем и сообщил в милицию. Позже гранату уничтожила саперно-пиротехническая группа.-0-