Под Гомелем столкнулись два авто - один из водителей в реанимации

Фото УГАИ УВД Гомельского облисполкома
19 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельском районе столкнулись два автомобиля, пострадал один из водителей, он в реанимации, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.
Авария произошла сегодня примерно в 00.30 на дороге Новобелица - Ченки. 31-летний водитель BMW Х5 вблизи деревни Севруки на закруглении дороги выехал на полосу встречного движения и столкнулся с "Маздой".
В ДТП 46-летний водитель "Мазды" получил травмы, его госпитализировали в реанимационное отделение больницы скорой медицинской помощи.
В УГАИ отметили, что водитель BMW имел признаки алкогольного опьянения и отказался от прохождения медицинского освидетельствования.-0-
Фото УГАИ УВД Гомельского облисполкома