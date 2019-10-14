Под Гродно пенсионер отобрал у горе-грабителя биту

14 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В агрогородке Вертелишки пьяный местный житель с битой попытался ограбить пенсионера, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Восемнадцатилетний парень, натянувший на лицо маску, подошел к случайному прохожему на улице Советской. "Сначала он потребовал закурить, а потом деньги. После этого замахнулся на мужчину битой. 62-летний пенсионер оказался не робкого десятка: защитился от удара и забрал биту", - рассказали в милиции.

Злоумышленник убежал, а мужчина вызвал милицию. Через несколько часов подозреваемого задержали. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на грабеж".-0-