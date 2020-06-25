Под Гродно перевернулась легковушка: за рулем была бесправница

25 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Под Гродно перевернулась легковушка, в ДТП пострадала водитель. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла сегодня около четырех часов утра у агрогородка Путришки. Водитель "Опеля" на подъезде к населенному пункту не справилась с управлением, машина вылетела в кювет и перевернулась.

"В результате ДТП водителя госпитализировали. 31-летнего пассажира после осмотра медиков отпустили домой", - отметили в ГАИ.

Физическое состояние управлявшей автомобилем 19-летней девушки устанавливается. Известно, что у нее нет прав.-0-