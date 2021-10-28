Под Гродно пьяный водитель с 4-месячным стажем устроил смертельную аварию: дело направлено в суд

28 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гродненца будут судить за пьяную аварию, в которой погиб человек. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Гродненской области.

Прокуратура направила в суд Гродненского района уголовное дело в отношении 33-летнего гродненца. В аварии по его вине погиб человек.

ДТП произошло в августе 2021 года на дороге между агрогородками Индура и Одельск в Гродненском районе. "Мерседес", за рулем которого находился обвиняемый, вылетел с дороги и врезался в деревья. В результате ДТП 44-летней пассажир от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

Водитель был пьян - в крови более 2,2 промилле алкоголя. Его водительский стаж составлял всего около 4 месяцев.

Уголовное дело находилось в производстве управления Следственного комитета по Гродненской области. Ранее избранную в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор оставил без изменения.-0-