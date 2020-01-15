Под Гродно убили предпринимателя

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродненском районе убит индивидуальный предприниматель, возбуждено уголовное дело. Такую информацию в своем Telegram-канале разместил Следственный комитет, сообщает БЕЛТА.
"Сегодня ночью в Гродненском районе с огнестрельным ранением обнаружено тело 55-летнего мужчины. Следственно-оперативная группа с применением возможностей передвижной криминалистической лаборатории осмотрела место происшествия, изъяла предметы и объекты, по которым планируется назначение исследований", - проинформировали в СК.
Гродненский межрайонный отдел Следственного комитета по факту убийства возбудил уголовное дело. Сотрудники милиции проводят оперативно-разыскные мероприятия для установления подозреваемого и его задержания. На место происшествия выехала группа наиболее опытных сотрудников центрального аппарата Следственного комитета.-0-