Под Гродно в авто пенсионерки пропал свет - на помощь пришли инспекторы ГАИ

25 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники ГАИ помогли устранить неисправность в авто пенсионерки, оказавшейся в беде на загородной дороге. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Поздним вечером экипаж ГАИ двигался по маршруту патрулирования в районе деревни Коробчицы в пригороде Гродно. Инспекторы обратили внимание на стоящее на обочине "Рено", в салоне которого находилась женщина.

Выяснилось, что в машине практически перестали работать осветительные приборы, ехать дальше в темноте женщина не могла.

"Инспекторам удалось устранить неисправность на месте. Спереди в одной из фар окислился контакт. После того, как его зачистили, свет стал ярче. Во второй фаре перегорела лампочка. Запасная нашлась в служебном автомобиле. Сзади у машины из крепления выпал блок ламп, его лишь надо было поставить на место", - рассказали в милиции.

Дальше пенсионерка смогла безопасно продолжить движение. К слову, у одного из инспекторов - автотехническое образование. Он и раньше помогал водителям сломавшихся на трассе авто. Например, в начале года помог устранить неисправность в машине гродненца: мужчина возвращался из Литвы, а в автомобиле заклинило колесо.-0-