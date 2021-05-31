Под Гродно водитель маршрутки принудительно высадил на трассе 80-летнюю пенсионерку

31 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Под Гродно водитель маршрутки принудительно высадил на трассе 80-летнюю женщину. Добраться домой ей помогли сотрудники милиции, сообщил БЕЛТА старший инспектор ОИОС УВД Гродненского облисполкома Ярослав Василевский.

Пенсионерка на автовокзале в Гродно приобрела билет до Щучина. Села в маршрутку, по пути разговаривала с другими пассажирами. В районе поселка Береговой водитель начал высказывать ей претензии. По его мнению, пассажирка попрошайничала, от нее плохо пахло. На ближайшей остановке водитель выгнал 80-летнюю бабушку из салона.

"Позже он пояснил, что просьбы высадить бабушку от других пассажиров не получал. А решение принял в соответствии с Правилами перевозок", - рассказал Ярослав Василевский.

Женщина дошла до ближайшего придорожного магазина. Его сотрудники вызвали милицию. Правоохранители доставили пенсионерку в Щучин, где ее ждали родственники. Пенсионерка написала заявление в Гродненский РОВД с просьбой разъяснить ей правомерность действий водителя. Проводится проверка.-0-