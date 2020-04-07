Под Гродно задержали мужчину с 2,8 кг насвая

7 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Мужчину с портфелем насвая задержали под Гродно, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Жителя областного центра сотрудники наркоконтроля Гродненского РОВД задержали на остановке общественного транспорта в деревне Бросты в пригороде областного центра. При себе у 30-летнего мужчины был портфель, в котором находилось более 140 пакетиков с насваем. Общий вес некурительного табачного изделия составил около 2,8 кг.

Фото УВД Гродненского облисполкома

"Гражданин пояснил, что столь внушительное количество некурительного табака хранил для личных нужд. Ранее он уже привлекался к ответственности за хранение насвая", - сообщили в милиции.

Изъятое вещество направлено на экспертизу. Это первое изъятие некурительного табака в Гродненском районе с начала года.-0-