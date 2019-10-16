Под Ивье перевернулся внедорожник, пострадал пассажир

Фото из VK-аккаунта ГАИ УВД Гродненского облисполкома
16 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Ивьевском районе внедорожник съехал на обочину и перевернулся, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Авария произошла вечером 15 октября на дороге Ивье-Субботники. По предварительной информации, 47-летний водитель УАЗа отвлекся от управления. На закруглении дороги внедорожник выехал на обочину, а после перевернулся. В результате аварии 48-летний пассажир получил травмы головы и позвоночника, рассказали в ГАИ.
Водитель серьезно не пострадал. По факту ДТП проводится проверка.-0-
Фото из VK-аккаунта ГАИ УВД Гродненского облисполкома