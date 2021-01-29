Под Крупками столкнулись фуры - погибли водители

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Под Крупками на 484-м км автодороги М1 Брест-Минск-граница Российской Федерации произошло лобовое столкновение грузовиков, погибли два человека. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.
По предварительной информации, водитель Mercedes Actros с полуприцепом не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком Scania. В результате ДТП Mercedes загорелся.
Сотрудниками МЧС в кабине Scania обнаружены двое погибших: 54-летний уроженец Кобрина и 45-летний уроженец Молодечно.
На месте ДТП работают сотрудники ГАИ, МЧС, следователи и эксперты. Устанавливаются причины происшествия. По данному факту следственным управлением УСК по Минской области возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц) Уголовного кодекса Беларуси.
Следователи просят очевидцев произошедшего обратиться в Крупский РОСК по телефонам: 8 (017) 962-70-11, 8 (033) 333-65-44.-0-