Под Лельчицами угонщика обнаружили спящим в горящем авто

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пьяный мужчина угнал машину в Лельчицком районе и попал в ДТП, его обнаружили спящим в горящем авто. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

Правоохранители вечером 20 марта получили информацию, что в деревне Стодоличи горит автомобиль. Как выяснилось, машину угнали. "Предприниматель нанял двух мужчин для работы в цеху, который расположен в деревне. Вечером владелец предприятия оставил личное авто на территории производства, чтобы утром следующего дня заняться ремонтом. Сам уехал в Лельчицы, - проинформировали в УВД. - Нанятые же им мужчины выпили, после один из приятелей пошел отдыхать, а второй угнал машину".

Фото УВД Гомельского облисполкома

Ранее не судимый мужчина через незапертую дверь проник в авто, завел и поехал по деревне. "Он наехал на лежащее дерево. После автомобиль загорелся. Пламя заметила жительница соседнего дома. Она попросила сына сходить и выяснить, что происходит. Молодой парень подбежал к автомобилю и увидел, что внутри спит человек. Он быстро вытащил его на свежий воздух", - рассказали в милиции.

Прибывшие врачи госпитализировали пострадавшего. В его крови было 2,5 промилле алкоголя.

Материалы проверки переданы в Лельчицкий РОСК для дачи правовой оценки.-0-