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17 июня 2021, 14:17

Под Лидой перевернулось такси

Фото ГАИ УВД Гродненского облисполкома
Фото ГАИ УВД Гродненского облисполкома

17 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Под Лидой перевернулся автомобиль такси - пострадал водитель, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла в ночь на 17 июня у деревни Цыборы. По предварительной информации, водитель "Рено" неправильно выбрал скорость. Легковушка вылетела в кювет и перевернулась. "24-летний водитель, житель Гродно, с травмами доставлен в реанимацию Лидской ЦРБ", - сообщили в ГАИ.

Обстоятельства аварии устанавливаются. Проводится проверка.-0-

Фото ГАИ УВД Гродненского облисполкома
Фото ГАИ УВД Гродненского облисполкома
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