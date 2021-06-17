Под Лидой перевернулось такси

17 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Под Лидой перевернулся автомобиль такси - пострадал водитель, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла в ночь на 17 июня у деревни Цыборы. По предварительной информации, водитель "Рено" неправильно выбрал скорость. Легковушка вылетела в кювет и перевернулась. "24-летний водитель, житель Гродно, с травмами доставлен в реанимацию Лидской ЦРБ", - сообщили в ГАИ.

Обстоятельства аварии устанавливаются. Проводится проверка.-0-

Фото ГАИ УВД Гродненского облисполкома