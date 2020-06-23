23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Под Минском электричка сбила женщину, она скончалась в больнице. Об этом МВД Беларуси проинформировало в своем Twitter-аккаунте, сообщает БЕЛТА.

Жительница Минского района попала под поезд городских линий Минск - Беларусь 22 июня около 16.25. По предварительной информации, женщина на перегоне Ратомка - Крыжовка вышла на пути из-за опоры контактной сети перед приближающимся поездом.

С различными травмами женщину 1988 года рождения доставили в больницу, где она скончалась. Применялось экстренное торможение. Задержка в движении поезда составила 22 минуты.

С начала года на железной дороге Беларуси зафиксировано 44 несчастных случая, в результате которых погибли 32 человека.-0-