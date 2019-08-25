Под Минском при столкновении двух машин погибла пассажирка одного авто

25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Под Минском при столкновении Land Rover и Skoda погибла пассажирка одного из автомобилей. Такую информацию опубликовала в Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

ДТП произошло сегодня в 12.10. На 11-м км трассы М3 Минск-Витебск в районе поворота на Боровляны столкнулись Land Rover (на российских номерах под управлением россиянина) и Skoda под управлением 19-летней белоруски. В машинах было по четыре человека.

По предварительной информации, Skoda под управлением белоруски двигалась по направлению в Минск, но внезапно пересекла разделительную полосу и совершила лобовое столкновение с внедорожником. Удар пришелся в правую боковую часть Skoda - пассажир на переднем сидении погибла. Все остальные участники ДТП госпитализированы.

На месте трагедии работают сотрудники следственно-оперативной группы, ГАИ, спасатели, медики.

Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.-0-