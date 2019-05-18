18 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Под Минском в аварию попал легкомоторный самолет, никто не пострадал. Такая информация озвучена в эфире телеканала
ЧП произошло днем возле деревни Озерцо. Известно, что воздушное судно принадлежит одной из частных компаний. Оно получило повреждения.
Как сообщает Twitter-акккаунт МЧС, спасатели прибыли на место инцидента, помощь МЧС не понадобилась.-0-
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