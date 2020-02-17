Под Минском водитель кроссовера врезался в дерево и погиб

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Под Минском водитель кроссовера Nissan Pathfinder пытался скрыться от милиции, но врезался в дерево и погиб. Информацию об этом разместила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале, сообщает БЕЛТА.

Авария произошла вечером 15 февраля. "Сотрудники группы задержания Департамента охраны Минского района, следуя по маршруту патрулирования в поселке Колодищи, обратили внимание на двигавшийся в попутном направлении автомобиль Nissan. Судя по вилянию авто из стороны в сторону и выездам на встречную полосу, возникло предположение, что водитель нетрезв", - рассказала Ольга Чемоданова.

Водитель пытался скрыться. На закруглении дороги он не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. Мужчина погиб на месте ДТП.-0-