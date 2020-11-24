Под Могилевом "Mercedes" врезался в автобетономешалку: погиб водитель легковушки

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ДТП с участием автобетономешалки и легкового автомобиля случилось сегодня около 18:00 на автодороге Р123 и "Красница-Присно-Мосток-Дрибин-Горки", сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал МВД Беларуси.

По предварительной информации, возле поворота на деревню Ильинка Могилевского района 52-летний могилевчанин на ""Mercedes"" столкнулся с ехавшей навстречу автобетономешалкой "Scania".

Со слов водителя большегруза, во избежание ДТП он попытался съехать на обочину, однако легковушка врезалась в заднюю часть "Scania". В результате аварии погиб водитель "Mercedes".

Обстоятельства ДТП выясняют инспекторы ГАИ, следователи и эксперты.-0-