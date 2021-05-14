Под Ошмянами микроавтобус сбил велосипедиста

14 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В пригороде Ошмян под колеса "Форда" попал велосипедист. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла сегодня на юго-восточном обходе Ошмян. 55-летний мужчина на велосипеде на Т-образном перекрестке выехал на проезжую часть с второстепенной дороги. Маневр оказался неожиданным для водителя "Форда" - наезда избежать не удалось. Велосипедиста с переломом ноги и травмой головы госпитализировали в местную больницу.

По факту аварии проводится проверка.-0-