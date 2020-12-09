Под Островцом очевидцы спасли провалившегося под лед рыбака

9 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Островецком районе очевидцы спасли провалившегося под лед рыбака, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.

Информация о том, что на реке Малька неподалеку от агрогородка Мали тонет человек, в службу 101 поступила днем 8 декабря. Через несколько минут спасатели прибыли к месту происшествия.

Пострадавшего из реки к этому времени вытащили очевидцы. Как выяснилось, мимо проезжали председатель и двое сотрудников местного сельхозпредприятия, которые и обратили внимание на барахтавшегося в реке мужчину. С берега ему бросили веревку.

Пострадавшим оказался житель Островца 1955 года рождения. Он решил проверить крепость льда перед зимней рыбалкой. В воде мужчина пробыл около 15 минут, с переохлаждением его госпитализировали. Глубина реки в том месте около 1-2 м, толщина льда - 1-3 см, что для безопасного выхода еще недостаточно.-0-