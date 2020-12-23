Под Слонимом легковушка сбила сидящего на дороге мужчину

23 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Под Слонимом легковушка сбила сидящего на проезжей части пенсионера, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Смертельная авария произошла в ночь на 23 декабря на дороге Слоним - Коссово. "Рено" под управлением 44-летнего водителя двигалось со стороны райцентра. На 9-м км дороги легковушка сбила мужчину.

"63-летний пенсионер сидел на проезжей части. Световозвращающими элементами обозначен не был", - рассказали в ГАИ.

От полученных травм мужчина скончался на месте. По факту ДТП проводится проверка.-0-