Под Слонимом водитель насмерть сбил пенсионерку и скрылся

14 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Водитель скрылся с места аварии после смертельного наезда в Слонимском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Смертельное ДТП произошло вечером 12 января неподалеку от деревни Дворец. Водитель автомобиля "Мерседес" возвращался в Барановичи из деловой поездки. На пути машины оказалась женщина 1958 года рождения. Световозрващающими элементами она обозначена не была. Пенсионерка погибла.

"Водитель с места происшествия скрылся и направился домой. Через несколько часов его задержали. Мужчина утверждал, что сбил не человека, а животное", - рассказали в ГАИ.

Сейчас он заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело.-0-