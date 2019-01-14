Под Слонимом водитель насмерть сбил пенсионерку и скрылся

14 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Водитель скрылся с места аварии после смертельного наезда в Слонимском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Смертельное ДТП произошло вечером 12 января неподалеку от деревни Дворец. Водитель автомобиля "Мерседес" возвращался в Барановичи из деловой поездки. На пути машины оказалась женщина 1958 года рождения. Световозрващающими элементами она обозначена не была. Пенсионерка погибла.
"Водитель с места происшествия скрылся и направился домой. Через несколько часов его задержали. Мужчина утверждал, что сбил не человека, а животное", - рассказали в ГАИ.
Сейчас он заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело.-0-
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