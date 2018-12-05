В Ошмянах на пешеходном переходе сбили пенсионера

5 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Легковушка сбила пенсионера на пешеходном переходе в Ошмянах вечером 4 декабря, сообщили БЕЛТА в отделении агитации и пропаганды управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Инцидент произошел на улице Советской. "Форд" под управление 44-летнего водителя задел зеркалом заднего вида пешехода, когда тот переходил дорогу по "зебре".
В результате 79-летний пенсионер с переломами был госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка.-0-
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