Под Слуцком машину с наркоманами пришлось останавливать со стрельбой

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Под Слуцком машину с покупателями наркотиков милиции пришлось останавливать со стрельбой, сообщили БЕЛТА в МВД.

"Сегодня около 4.00 сотрудником ОМОНа использовалось оружие для остановки транспортного средства. Водитель пытался скрыться, несмотря на неоднократные требования сотрудников милиции об остановке", - проинформировали в МВД.

Первоначально оперативниками была получена информация, что двое жителей Слуцка собираются привезти из столицы наркотики. Задерживать их решено было при обратном возвращении в Слуцк. "Машину остановил инспектор ГАИ, но едва водитель заметил подбегавших омоновцев и оперативников, то попытался скрыться. Тогда сотрудником ОМОНа было принято решение об использовании оружия: выстрелом было повреждено колесо автомашины", - рассказали в ведомстве.

Известно, что двое жителей Слуцка приобрели наркотик в одном из интернет-магазинов. Закладка была сделана под Минском. Свозить их в столицу они попросили своего знакомого, не посвящая его в детали и цель поездки. Только возвращаясь в Слуцк, водитель, по его словам, стал догадываться, куда возил знакомых: увидел, что пассажиры развернули какой-то сверток и разделили его содержимое пополам.

В отношении пассажиров возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.328 УК (незаконное хранение наркотиков).-0-