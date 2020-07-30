30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Под Слуцком в ДТП погиб пьяный водитель на угнанном такси. Об этом проинформировала в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"В Солигорский РОВД сегодня около 3.40 поступила информация, что с автозаправочной станции угнано такси. Пока водитель разменивал деньги, нетрезвый пассажир, 40-летний житель Солигорска, воспользовался тем, что ключи остались в замке зажигания", - рассказали в МВД.

Сотрудники Госавтоинспекции обнаружили разыскиваемый "Рено Логан" и начали преследование. Около 4.15 на 98-м км автодороги Р23 Минск - Микашевичи вблизи деревни Василинки Слуцкого района угонщик не справился с управлением. Машина наехала на дорожное ограждение на разделительной полосе, ее отбросило на двигавшийся следом автомобиль ДПС Солигорского РОВД, после чего "Рено Логан" загорелся.

Водитель скончался на месте происшествия. Сотрудники милиции не пострадали. Проводится проверка.-0-