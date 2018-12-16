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Под Витебском автомобиль насмерть сбил мужчину

Происшествия 16.12.2018 | 10:31
Фото УГАИ УВД Витебского облисполкома
Фото УГАИ УВД Витебского облисполкома

16 декабря, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Под Витебском водитель хэтчбэка "Додж Калибер" насмерть сбила мужчину на проезжей части дороги, сообщил корреспонденту БЕЛТА инспектор отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Витебского облисполкома Василий Чепик.

Авария произошла 15 декабря около 23.05 в нескольких километрах от областного центра. Водитель легкового автомобиля "Ситроен Сахо" задел 61-летнего пешехода, который двигался в попутном направлении по проезжей части дороги. После столкновения мужчина упал на дорогу, где его переехал следовавший за легковушкой "Додж Калибер" под управлением 40-летней женщины. В результате ДТП пешеход скончался на месте.

Фото УГАИ УВД Витебского облисполкома
Фото УГАИ УВД Витебского облисполкома

Водитель "Додж Калибер" более 30 раз привлекалась к административной ответственности. В большинстве случаев из-за превышения скорости.

По факту аварии проводится проверка.-0-

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Теги
Витебск, ГАИ, ДТП, смерть
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