Под Волковыском спасатели вытащили из полыньи корову

15 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Волковысские спасатели вытащили корову из полыньи, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.

Днем 14 декабря в Волковысский райотдел МЧС позвонила жительница агрогородка Верейки и сообщила: под лед провалилась корова.

Стадо было на поле. Животные спустились к реке, чтобы попить. Одна из коров вышла на лед и провалилась. Попытки местных жителей вытащить животное самостоятельно успехом не увенчались.

"Прибывшие бойцы МЧС срезали металлическое ограждение на мосту возле водоема, затем обвязали корову спасательными веревками и при помощи лебедки на автоцистерне вытащили животное на берег. Спасательная операция заняла 20 минут", - сообщили в МЧС.

Корова не пострадала и на своих ногах пошла домой.-0-