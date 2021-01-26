Под Зельвой на заснеженной дороге перевернулся кроссовер

Фото УГАИ УВД Гродненского облисполкома
26 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Зельвенском районе кроссовер вылетел с дороги и перевернулся. В аварии пострадала водитель, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
В Гродненской области 25 января начался снегопад. Сказалась непогода и на дорожной обстановке: из-за ухудшения условий фиксировались аварии, в том числе и с пострадавшими.
Одна из них произошла вечером 25 января на дороге Зельва - Деречин - Медвиновичи. 53-летняя водитель "БМВ" не учла погодные условия и состояние проезжей части. Кроссовер занесло, он вылетел в кювет и перевернулся.
Водитель получила перелом и ушибы. По факту ДТП проводится проверка.-0-