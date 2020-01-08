Подожгли дом, чтобы замести следы - возбуждено уголовное дело в отношении двух парней в Городокском районе

Фото УСК по Витебской области

8 января, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Городокским районным отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело о поджоге дома и хищении имущества из него, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько. Утром 20 декабря 2019 года в агрогородке Лесогорская горел дом. После того как спасатели ликвидировали пожар, на месте происшествия работали следователи. Во время осмотра они выяснили, что в дом кто-то проник, вынес часть имущества и более Br400. Специалисты установили несколько очагов возгорания. Городокским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 УК (кража, совершенная с проникновением в жилище). По подозрению в совершении преступления задержаны 18-летний и 19-летний жители района. Обвиняемые допрошены, они находятся под стражей. Проведены очные ставки, назначены экспертизы. Часть похищенного имущества изъята. "Обвиняемые пояснили, что после совершения хищения решили замести следы и поэтому подожгли дом потерпевшего. В отношении молодых людей также возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.218 УК (умышленное уничтожение либо повреждение имущества)", - добавила Оксана Лазько.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!