Подозреваемого в убийстве 15-летней давности задержали в Бобруйске

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бобруйске задержан мужчина, подозреваемый в убийстве, совершенном в 2004 году. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Анастасия Лавринович.

Уголовное дело по факту безвестного исчезновения 51-летнего жителя Бобруйска было возбуждено в феврале 2004 года. Когда выяснилось, что исчезновение имеет признаки криминального характера, Генеральная прокуратура в 2006 году по данному факту возбудила уголовное дело по ч.1 ст.139 УК (убийство).

"Во время предварительного расследования установлено, что вскоре после безвестного исчезновения мужчины в одну из стран Европы уехал сын его сожительницы, которому на тот момент было 24 года. Затем он жил в России. Проведенный детальный анализ материалов уголовного дела, а также взаимодействие следователей и сотрудников милиции позволили задержать мужчину в начале мая 2019 года во время его приезда в Беларусь", - проинформировала Анастасия Лавринович.

Фото УСК по Могилевской области

Подозреваемый на допросе рассказал, что в январе 2004 года между ним и сожителем матери произошел конфликт, он избил мужчину, от чего тот скончался на месте. Чтобы скрыть преступление, бобруйчанин расчленил тело погибшего и вывез его на автомобиле в лес, где сжег, а останки закопал.

"При проверке показаний на месте подозреваемый продемонстрировал обстоятельства совершения преступления, а также указал участок местности в лесу Бобруйского района, где закопал останки погибшего мужчины. Они были обнаружены и извлечены, назначен ряд судебных экспертиз", - рассказала Анастасия Лавринович.

Мужчина заключен под стражу. Сейчас проводятся необходимые следственные действия, направленные на закрепление имеющихся доказательств.-0-