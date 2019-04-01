В Дрогичинском районе в огороде нашли человеческие останки 70-летней давности

1 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Дрогичинском районе на частном подворье при проведении земляных работ обнаружены костные останки 70-летней давности, сообщила БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Анна Иващенко.

Случай произошел в деревне Кокорица. Местный житель 1952 года рождения обратился к участковому милиционеру по поводу пропавшего кошелька. Когда пропажу обнаружили, мужчина вспомнил, что осенью при копке картошки вместе с клубнями раскопали человеческие костные останки. Хозяева сложили их в ящик и оставили в сарае.

На место была вызвана следственно-оперативная группа. По словам эксперта, предварительно, останки принадлежат женщине, их давность составляет более 70 лет. Останки изъяты, назначена экспертиза.-0-