Подростки из Слонима украли из квартиры друга около Br100 тыс.

30 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Слониме подростки украли около Br100 тыс. в эквиваленте, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

В Слониме сыщики уголовного розыска раскрыли кражу. Подозреваемые - двое подростков 14 и 15 лет.

Деньги пропали из квартиры их друга. Как выяснилось, взрослые работают за рубежом, а сына оставляют под присмотром родственников. Заработком родителей подросток порой хвастался перед друзьями. Еще в первой половине года из тумбочки исчезли около $2 тыс., но тогда взрослые решили, что сами обсчитались. Летом пропало больше.

"Узнав, что летом их товарищ уедет к родителям, а квартира будет пустовать, подростки разработали план обогащения. Один из них смог украсть комплект ключей от входной двери. На протяжении лета подельники похитили из квартиры 100 тыс. злотых, более $12 тыс. и около 500 евро", - рассказали в милиции.

Деньги тратили на брендовую одежду, премиальные мобильные телефоны. Также подростки купили плазменный телевизор, игровую приставку с дисками, автомобили БМВ и "Мерседес". За Br7 тыс. сняли на неделю коттедж в Гродно. Неоднократно ездили на такси между Гродно, Минском и Слонимом. Также подростки вкладывали деньги в компьютерные игры и даже попробовали себя в бизнесе, отдав часть денег на развитие СТО в областном центре. Часть из приобретенных вещей молодые люди подарили друзьям.

Вернувшаяся в Беларусь семья друга обнаружила пропажу денег и сразу же обратилась в милицию. В течение суток сотрудники отдела уголовного розыска установили несовершеннолетних, которые совершили кражу. Ранее они судимы не были, лишь один из парней попадал в поле зрения инспекторов ИДН за употребление слабоалкогольных напитков. Сейчас возбуждено уголовное дело за кражу в особо крупном размере.-0-