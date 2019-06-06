Подросток утонул в реке Друть в Рогачеве

6 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Подросток 2004 года рождения утонул в реке Друть, сообщил корреспонденту БЕЛТА ведущий специалист Гомельской областной организации Белорусского республиканского общества спасания на водах Сергей Костюченко.

Трагедия произошла 5 июня около 19.20. Предварительно установлено, что парень отдыхал с компанией на берегу реки на окраине Рогачева. Подросток пошел в воду в месте, не предназначенном для купания, и в какой-то момент стал тонуть. Приятели позвонили в экстренные службы.

Спасти школьника не удалось. Водолазы Рогачевской спасательной станции ОСВОДа достали тело подростка.

Обстоятельства трагедии выясняются, назначены экспертизы.-0-