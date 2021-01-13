Подстреливших в Ляховичском районе косулю браконьеров приговорили к двум годам лишения свободы

13 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Суд Ляховичского района сегодня вынес приговор по уголовному делу в отношении двух местных жителей, обвиняемых в незаконной охоте, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Брестского областного суда.

Случай произошел 9 октября вблизи деревни Нетчин. Не имея разрешения на охоту, 31-летний и 21-летний сельчане отправились с ружьями на мотоцикле в лес. Там они подстрелили косулю. Когда они возвращались с добычей домой, дорогу им преградили сотрудники инспекции охраны животного и растительного мира. Браконьерам удалось скрыться, однако позже они явились с повинной.

Причиненный окружающей среде материальный ущерб составил 120 базовых величин, или в Br3,2 тыс. Сумму обвиняемые до суда возместили в полном объеме.

Суд признал мужчин виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.282 (незаконная охота) УК. Каждому из них назначено наказание в виде двух лет лишения свободы. Также они на три года лишены права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением охоты, и обязаны выплатить штраф в размере 150 базовых величин - Br4,3 тыс. Мотоцикл и два охотничьих ружья конфискованы в доход государства.

В отношении обвиняемых применена ч.1 ст.77 УК, в соответствии с которой исполнение наказания в виде лишения свободы отсрочено на 2 года. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-